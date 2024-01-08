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بعد انفجار غامض.. حريق هائل يلتهم 16 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني

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الشارقة - اميمة ياسر -    

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه حريقا هائلا قد اندلع في جزيرة قشم جنوب إيران، واشتعال النيران في 16 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني بينها سفينة تجسس يزعم أنه يتم استخدامها لمساعدة الحوثيين.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأنه تم الإبلاغ مساء أمس الأحد عن انفجار غامض في القاعدة البحرية للحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم، وأدى إلى تضرر 16 سفينة تقل عسكريين متجهين للحوثيين في اليمن.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصاعد دخان كثيف من ميناء واشتعال النيران في عدة سفن

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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