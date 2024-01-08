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وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك فى قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى قدم التهنئة للبابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللشعب المصري. 

 

وقال الرئيس السيسي إنه يحمل قدرا كبيراً من المحبة والتقدير لقداسة البابا، وإن الرجال تظهر فى المواقف الصعبة.

 

وقدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمشاركة بوفد للتهنئة فى العيد.

 

قداس عيد الميلاد المجيد
قداس عيد الميلاد المجيد

وفد التنسيقية
وفد التنسيقية

أعضاء التنسيقية
أعضاء التنسيقية

المشاركين من التنسيقية
المشاركين من التنسيقية

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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