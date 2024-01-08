شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمعيات يكشف: مصر قدمت مساعدات لفلسطين بنسبة 75% مقابل 25% للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النائب طلعت عبد القوى عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مصر قدمت مساعدات للأشقاء في فلسطين بنسبة تقدر بـ75% مقابل 25% من حجم المساعدات المقدمة من جميع دول العالم.

وقال "عبد القوى" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حجم المساعدات المقدمة من المجتمع المدني المصري تجاوز الـ1000 قاطرة محملة بحوالي 13 ألف طن منوعة ما بين المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والملابس والخيام وغيرها".

وواصل رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كشف الإحصائيات التي ترصد حجم المساعدات المقدمة من قبل مصر – شعبا وحكومة – لأهل فلسطين، قائلا:" المساعدات المقدمة من مصر تفوق جميع المساعدات المقدمة من جميع دول العالم بمراحل كبيرة وهذا يدل على أصالة الشعب المصري الداعم بقوة للقضية الفلسطينية".

وأوضح "عبد القوى" أن جميع منظمات المجتمع المدني علي رأسهم التحالف الوطني للعمل الأهلي بجانب الأفراد العاديين شاركوا في تقديم المساعدات، موضحا أنه علي المستوى الحكومة المصرية قامت الدولة المصرية بإدخال المساعدات عن طريق معبر رفح بالإضافة إلي ذلك استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، ولا سيما الدعم اللوجيستي ودعم القضية في المحافل الدولية ورفض التهجير القسري لأهل غزة".