شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ" تبحث إمكانية استحداث مادة الثقافة الصحية بالتعليم الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كما تنظر اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب / أسامة فهيم بشأن " إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة البصرية والعضوية والعصبية من الامتحانات بنظام التابلت"

يُشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، منح اختصاصات هامه للجنة التعليم نفندها فيما يأتى:

- التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.

- شئون البحث العلمى.

- تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه.

- تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.

- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.

- المجامع العلمية واللغوية.

- السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعايةالحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئاتالتدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.

- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحثالعلمى.

- محو الأمية وتعليم الكبار.

- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.

- الاتصالات السلكية واللاسلكية.

- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.

- البريد.

- أمن الفضاء المعلوماتي.

- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجياالمعلومات.

- السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العبمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزرات والأجهزة التى تتولى شئون التعليموالجامعات والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات