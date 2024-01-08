شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تشريعية الشيوخ: مصر تتصدى للتهجير وموقفها واضح منذ بداية الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، أن موقف مصر تاريخي ومشهود خلال هذه المرحلة ومنذ اليوم الأول من الحرب في غزة وهو الموقف الوحيد الذى وقف من اليوم الأول ضد تهجير الفلسطينيين لأراضيهم وما يحدث من جرائم ضد اشقاءنا الفلسطينيين بالإضافة إلى تقديم المساعدات المستمرة حتى وقتنا هذا.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أننا رأينا جميعا الموقف الواضح والمشرف للرئيس عبد الفتاح السيسي والثلاث "لاءات" التى أعلنها منذ اليوم الأول للحرب في غزة والمتمثلة في لا للتهجير القسرى، ولا لسياسة العقاب الجماعى واستهداف المدنيين"، والـ لا الثالثة" تمثلت فى رفض أى شروط قد يضعها الاحتلال لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه الموقف الأوضح وترتب عليه تغيير مواقف الكثير من الدول الغربية التى كانت فى البداية متضامنة مع دولة الاحتلال، وحاليا تشجب وتدين جرائمها وتساند الفلسطينيين في قضيتهم، وبدأ مرونة فى التواصل للتفاوض على وضع حلول للأزمة.

واستطرد قائلا:"أشعر بمرارة وأنا أقول إن مصر فقط من أعلنت موقف واضح وصريح منذ اليوم الأول وسط مواقف مخزية من بعض الدول تجاه القضية الفلسطينية فالموقف الواضح الوحيد هو الموقف المصرى".