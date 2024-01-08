شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة تقرر صرف بدل التكنولوجيا عن شهر يناير غدا بالمؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية غدا الثلاثاء الموافق 9 يناير، مشددة علي ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة قررت من قبل تكليف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والإلكترونية ومجالس الإدارات بالمؤسسات الصحفية القومية بتشكيلهم الحالي بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والإصدارات الصحفية لمدة ثلاثة أشهر، أو إجراء التغييرات الصحفية أيهما أقرب.

كما اعتمدت الهيئة المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بشأن إقرار العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالمؤسسات عن شهر يناير 2024 بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 250 جنيها، بنفس ضوابط العام السابق.