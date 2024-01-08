شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: محاولات فاشلة من جماعة الإخوان للتشكيك فى دعم مصر لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن جماعة الإخوان تعيش حالة إحباط شديد، خاصة بعدما شنت حملات تشكيك ضد الدولية المصرية ونشر شائعات بشأن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية، الزعم بأن المساعدات لا تدخل إلى الشعب الفلسطيني، ولكن كان الموقف المصرى قويا وداعما للقضية الفلسطينية.

وأضافت النائبة هالة أبو السعد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جماعة الإخوان استخدمت منابرها الإعلامية في الخارج لمحاولة إضعاف الموقف المصرى ولكن لا أحجد يصدقهم على الإطلاق، بل على العكس توحدت كل طوائف الشعب المصرى بجانب القيادة السياسية في دعم الشعب الفلسطيني وتبنى قضيته باعتبارها جزء مهم من الأمن القومى المصرى ومن استقرار المنطقة العربية.

وأوضحت النائبة هالة أبو السعد، أن الموقف المصرى هو الأقوى في تبنى القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسرى ورفض تصفية القضية، منذ بداية العدوان الإسرائيلى على القطاع، خاصة أن العالم يرى حقيقة ما يحدث في فزة والدور المصرى المهم في وقف الحرب بالقطاع.

وأشارت إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي توحد كل طوائف الشعب المصرى خلف القيادة السياسية، وداعمة لها في كل المواقف التى تدعم الأشقاء الفلسطينيين، موضحة أنه لم يعد هناك ثقة من جانب الشعب في الإخوان وقياداتهم لم يعد لها وجود على الأرض في ظل حملات الأكاذيب التى أصبح يعرف حقيقتها المصريين.