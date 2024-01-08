الحرب على غزة.. وسائل إعلام عبرية: بلينكن يزور إسرائيل ويحمل 3 طلبات هامة لـ نتنياهو

الشارقة - اميمة ياسر -

يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولته الشرق أوسطية، حيث من المقرر أن يزور الإمارات والسعودية اليوم الإثنين، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل.

وقبل وصوله المرتقب إلى تل أبيب، أفادت عدد من وسائل الإعلام العبرية بأن بلينكن يحمل طلبًا من الإدارة في واشنطن إلى قادة إسرائيل، بضرورة السماح لسكان غزة في مراكز الإيواء بالعودة إلى مناطقهم.

وخلال زيارته للدوحة أمس الأحد، أكد بلينكن ضرورة أن تبذل إسرائيل مزيدا من الجهود لحماية المدنيين في غزة، وقال إنه يجب أن يتمكن النازحون الفلسطينيون في القطاع "من العودة إلى ديارهم".

وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، أن بلينكن سيطلب من السماح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم، رغم الدمار الواسع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار الصحيفة، في تقريرها، إلى تقديرات المسئولين الأمنيين في إسرائيل، الذين أكدوا أن بلينكن سيأتي بطلب واضح في هذا الشأن.

وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي سيؤكد خلال زيارته إلى إسرائيل ضرورة أن يعدل جيش الاحتلال من طبيعة النشاط وضرورة تغيير أسلوب عملياته العسكرية في شمال القطاع خاصة في المناطق التي يسكنها المدنيين دون تعريض القوات للخطر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على التفاصيل قولها إن الأمريكيين يخشون من خلق أزمة إنسانية في جنوب قطاع غزة، ويرغبون في إيصال رسالة مفادها أن القتال في شمال القطاع، كما يدور حاليًا، يحتاج إلى تغيير.

ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمنيين في إسرائيل يدركون أن القانون الدولي يمنع إجبار أي شخص على مغادرة منزله في مناطق القتال، موضحة أنه سيكون من الصعب الاستمرار في منع حركة المدنيين إلى شمال القطاع.

وعن العمليات العسكرية، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن هدف بلينكن الأساسي من الزيارة هو ضمان انتقال إسرائيل إلى المرحلة التالية من الحرب، وهي المرحلة الأقل حدة وتتركز على شن الغارات المركزة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن هذه المرحلة جارية بالفعل، لكن جيش الاحتلال لم يعلن صراحةً عنها، متابعة أن إسرائيل بدأت فعليًا ما يسمى بـ "المرحلة الثالثة" من الحرب، حيث يشن جيش الاحتلال غارات محدودة على مستوى الألوية على أهداف تابعة لحماس في شمال غزة بعد الإعلان عن تفكيك القدرات العسكرية لحماس هناك وهزيمة ألويتها.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية ترغب في إعلان إسرائيلي رسمي عن بدء المرحلة الثالثة، الأمر الذي من شأنه أن يمنح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حلاً ويخفف من تصعيد الوضع على الحدود اللبنانية.

وتوقعت الصحيفة أن الإعلان عن المرحلة الثالثة من الحرب والسماح لعودة أهالي غزة، من شأنه أن يمهد الطريق لخطة مبعوث بايدن عاموس هوشستين، الذي زار إسرائيل خلال الفترة عطلة نهاية الأسبوع.

ولفتت إلى أن وقف الأعمال العدائية في الشمال سيسمح في بدء مفاوضات للتوصل إلى ترتيب سياسي لإبعاد حزب الله عن الحدود وتسهيل عودة السكان إلى ديارهم.

كما توقعت "يديعوت أحرنوت" أن يحث الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة إسرائيل على رفض مقترحات تهجير أهالي غزة، ويقترح أن يحافظ الجيش الإسرائيلي على الأمن في القطاع وينظم حركة السكان من الجنوب إلى الشمال.

ونقلت الصحيفة عن وكالة "رويترز" قولها إن بلينكن يضغط على الدول العربية المعتدلة للمشاركة في عملية ما بعد الحرب في غزة ويجمع وجهات نظرها حول مستقبل غزة لتقديمها إلى إسرائيل.

وسيزور بلينكن إسرائيل اليوم الاثنين، لتكون الزيارة الخامسة لدولة الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، ضمن جولة شرق أوسطية جديدة تهدف إلى تفادي توسع رقعة الحرب في غزة.