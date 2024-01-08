شكرا لقرائتكم خبر عن أهمية مبادرتى "أشبال وبراعم مصر الرقمية" لمواكبة متطلبات المستقبل × نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، الضوء علي نجاح " مبادرة أشبال مصر الرقمية" والتي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مايو 2022.

ونلقي الضوء علي أهمية المبادرة وتفاصيلها في النقاط التالية:

1- تعد المبادرة منحة مجانية تستهدف تطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات لطلاب المدارس وتستمر لمدة الأعوام الخمسة القادمة.

2 - تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية للنشء والشباب، التي يتم تنفيذها وفقًا لنهج هرمي مُتعدّد المستويات، وتتكامل المبادرة مع باقي المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتزويد الشباب بكافة أدوات تكنولوجيا المعلومات لمواكبة متطلبات العصر الرقمي وليكونوا قادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر لمواكبة المستقبل.

3- تستهدف المبادرة صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين، بداية من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي في كافة أنواع المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك لاعداد جيل متميز من النشء القادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تطوير مهارات المتفوقين من طلاب المدارس من الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة في مختلف التطبيقات التكنولوجية الحديثة وذلك لمواكبة التغيرات الجذرية التي أحدثتها التكنولوجيا ونتج عنها إعادة صياغة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

4- كان من المخطط أن تقوم المبادرة بتنمية المهارات التكنولوجية لعدد 3000 طالب سنويا، لكن نظرًا للإقبال الشديد للسنة الأولى، تمت زيادة الأعداد للدفعة الأولى لتصل إلى 8000 طالب من المتفوّقين من كافة أنواع المدارس جميع المحافظات، وذلك اجتيازهم للاختبارات المطلوبة. المصرية في بعد وتنفذ المبادرة بالتعاون مع جهات محلية ودولية متخصصة في العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.

5- واطلقت الوزارة مبادرة "براعم مصر الرقمية الموجهة للتلاميذ بدءًا من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.