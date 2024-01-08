شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصاد لجنة متابعة الزيارات بالتنسيقية خلال عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حصاد لجنة متابعة الزيارات بالتنسيقية، موضحة أن اللجنة تتولى ترشيح أعضاء التنسيقية للزيارات وورش العمل بما يضمن مشاركة كافة الأعضاء بهدف ضمان إنشاء كوادر سياسية تستمع الى كافة المقترحات والأفكار وتدريب أعضاء التنسيقية على الاستعداد الكامل لتقبل آراء الآخرين وضمان التوزيع العادل لأعضاء التنسيقية على كافة الزيارات الداخلية والخارجية.

وأوضحت التنسيقية أن الزيارات الرسمية تشمل الهيئات والوزارات والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمؤسسات والأحزاب السياسية.

كما رصدت التنسيقية حصاد مكتبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال عام 2023 والتي انطلقت في يونيو 2023 وتضم أكثر من 4000 كتاب في مختلف التخصصات بالإضافة الى مكتبة إلكترونية.

وأشارت الى فاعليات المكتبة التي تضم الندوات، موضحة أن مكتبة التنسيقية نظمت ندوتين هما ندوة عن اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد وندوة عن ثورة 30 يونيو تخليدا لذكرى صمود الشعب المصرى في وجه إرهاب الإخوان.