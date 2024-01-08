هيئة البث الاسرائيلية: إصابة إسرائيليين أحدهما جندي جراء قصف من جنوب لبنان

اعلنت هيئة البث الاسرائيلية عن إصابة إسرائيليين أحدهما جندي جراء قصف من جنوب لبنان.

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان باتجاه منطقة جبل دوف في مزارع شبعا". ولفت الى انه "نتيجة لإطلاق النار، أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".

وأوضح أن "قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت مصدر إطلاق النار، ومناطق أخرى داخل الأراضي اللبنانية"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت صفارات الإنذار دوت بشكل واسع في البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، مع رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب، وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.