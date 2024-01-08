حزب الله: استهداف تجمع لجنود العدو في محيط موقعي جل العلام وشتولا واستهداف موقف رويسات العلم

اعلن حزب لله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:45 من بعد ظهر يوم الاثنين 8-1-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.‏ ‏

وفي بيان اخر، اعلن بانه "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:35 من بعد ظهر يوم الاثنين 8-1-2024 موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".‏ ‏

كما اعلن حزب الله بانه "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 8-1-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".‏ ‏