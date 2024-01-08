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حزب الله: استهداف تجمع لجنود العدو في محيط موقعي جل العلام وشتولا واستهداف موقف رويسات العلم

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اعلن حزب لله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:45 من بعد ظهر يوم الاثنين 8-1-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.‏ ‏

وفي بيان اخر، اعلن بانه "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:35 من بعد ظهر يوم الاثنين 8-1-2024 موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".‏ ‏

كما اعلن حزب الله بانه "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 8-1-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".‏ ‏

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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