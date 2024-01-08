جمع الصناعي المهندس وسيم رياشي في دارته في زحلة اساقفة زحلة والبقاع المطارنة ابراهيم ابراهيم، جوزف معوض، انطونيوس الصوري ويوستينوس بولس سفر ومفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي ومدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود ومنسق تيار المستقبل في البقاع الاوسط رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، ورئيس تجمع صناعي البقاع نقولا أبو فيصل، ورئيس جمعية تجار زحلة زياد سعادة، وعقدوا لقاء تداولوا خلاله أوضاع زحلة والبقاع على الاصعدة الوطنية والروحية والاجتماعية والاقتصادية والصناعية والزراعية. وخلال اللقاء شكر المهندس وسيم رياشي الحضور على اجتماعهم في دارته وتمنى لهم ولابناء زحلة والبقاع ان يحمل العام ٢٠٢٤ التقدم والازدهار وللبنان الخير والانفراج من الازمات.

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء زحلي بقاعي في دارة المهندس وسيم رياشي في زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.