كتائب القسام: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين

اعلنت كتائب القسام بانها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين. وفي السياق، افادا وسائل اعلام بانطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ في تل أبيب وأنحاء وسط إسرائيل.

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