مسؤول بالبيت الأبيض: بايدن لا يفكر في إقالة وزير الدفاع أوستن

أعلن مسؤول بالبيت الأبيض اليوم إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يفكر في إقالة وزير الدفاع لويد أوستن، لكن المسؤول ذكر أنه لا يعلم إن كان أوستن غائبا عن الوعي في الأيام القليلة الماضية.
وأخفى أوستن دخوله المستشفى في يوم رأس السنة الجديدة عن الرئيس والشعب لأيام، وقال يوم السبت إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذه السرية.
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