المتحدث العسكري الإسرائيلي: الجيش بدأ مرحلة جديدة وأقل كثافة من القتال في غزة

أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي دانييل هغاري بأن الجيش بدأ مرحلة جديدة وأقل كثافة من القتال في قطاع غزة، وكثافة العمليات في شمال القطاع بدأت بالتراجع فعلياً، وسنواصل خفض عدد القوات في غزة.
ويأتي تصريح هغاري قبيل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المرتقبة لإسرائيل، وذلك خلافا لتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت الذي قال "نحن قريبون من المرحلة التالية في شمال القطاع، بما في ذلك مدينة غزة"، معتبرا أن ما يسمى بالمرحلة الثالثة من الحرب على غزة "ستستمر لفترة أطول".
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