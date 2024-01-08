صحيفة عبرية: إسرائيل تعرف مكان يحيي السنوار بدقة وهذا ما يمنع استهدافه

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم الإثنين، بأن مكان زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، معروف بالنسبة لإسرائيل بشكل دقيق.

وقالت الصحيفة إن موانع استهداف السنوار "تكمن في كونه محاطا بعدد كبير من الرهائن الإسرائيليين الأحياء."

وفي نوفمبر الماضي، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" بأن "قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار، ما زالوا في مدينة غزة أو في أنفاق تحتها، مضيفا: "إنهم هناك. سوف نصل إليهم".

وفي ديسمبر الماضي، أكد مسئول كبير بالإدارة الأميركية، أنه "واثق أن أيام زعيم المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة باتت معدودة"، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية".

ويعد ملف الرهائن من الملفات الشائكة للحرب الدائرة في غزة، وفشلت الجهود خلال الفترة الماضية على التوصل إلى اتفاق هدنة ثان يمكن من خلاله تحرير المزيد من الرهائن مقبال إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.