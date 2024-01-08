أوكرانيا تعلن سقوط قتلى بهجمات صاروخية

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الأوكرانية إن أربعة مدنيين قتلوا، اليوم الاثنين، في أحدث هجوم جوي استخدمت فيه صواريخ وطائرات مسيرة.

وأفاد مسؤولون محليون بأن شخصين قتلا في منطقة «خميلنيتسكي» الغربية.

وقال أولكسندر فيلكول، رئيس بلدية «كريفي ريه»، إن رجلاً، يبلغ من العمر 62 عاماً، لقي حتفه وتضرر مركز للتسوق وعشرات من المنازل والمباني السكنية بعد أن ضربت تسعة صواريخ روسية المدينة الواقعة في جنوب وسط البلاد.

وقالت روسيا إنها قصفت أهدافاً عسكرية-صناعية في أوكرانيا من البحر والجو اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان «في صباح هذا اليوم، نفذ هجوم كبير بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى منها صاروخ كينجال الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، على منشآت المجمع العسكري-الصناعي في أوكرانيا».

وأعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 18 من إجمالي 51 صاروخاً، وهو معدل إسقاط أقل بكثير من المعتاد.

وقال يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية للتلفزيون الأوكراني إن التصدي لهذه الصواريخ أصعب.

وأسقطت جميع الطائرات المسيرة الثماني التي أطلقت باتجاه أوكرانيا، بحسب السلطات.

وقال مسؤول محلي في مدينة خاركيف بشرق البلاد إن موقعا تعرض لأضرار جراء ما لا يقل عن أربع ضربات صاروخية.

وأضاف أن امرأة، تبلغ من العمر 63 عاماً، لقيت حتفها جراء غارة جوية على بلدة جنوبي مدينة خاركيف.

وأصيب خمسة أشخاص في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد حيث أفاد الحاكم الإقليمي يوري مالاشكو بتعرض مناطق للقصف.