ألمانيا: ارتفاع عدد المتقدمين بطلبات اللجوء عن العام الماضي بنسبة 51.1%

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفع عدد المتقدمين بطلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى 351 ألفًا و915 شخصًا، بزيادة قدرها 51.1% مقارنة بالعام السابق.

وحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، قال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الألماني - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين - إن العدد الأكبر من طالبي اللجوء من سوريا حيث بلغ عددهم 104 آلاف و561 طلبًا، يليهم المواطنون الأتراك وعددهم 62 ألفًا و624 طلبًا للجوء، وكذلك 53 ألفًا و582 أفغانيًا.

وتعد الهجرة مشكلة سياسية كبيرة للحكومة وموضوعًا مهمًا في ألمانيا حيث تكافح المجتمعات المحلية من أجل إيواء العديد من الوافدين الجدد.