رئيس الوزراء الباكستاني يدين الهجوم الإرهابي على فريق تأمين حملة مكافحة شلل الأطفال

ياسر رشاد - القاهرة - أدان رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكار اليوم الاثنين الهجوم الإرهابي على أفراد الشرطة المُكلفين بحماية العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال في منطقة باجور.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، بحسب بيان نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس باكستان" المحلية، أشاد كاكار بأفراد الأمن وكذلك العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال، مشددا على أن الإرهابي لن ينجح أبدا في مخططاته الشائنة.

ويأتي ذلك بعد مقتل ما لا يقل عن 5 ضباط في الشرطة الباكستانية وإصابة 22 آخرين في انفجار قنبلة استهدفت سيارة أمنية في منطقة باجور.

وتقدم رئيس الوزراء الباكستاني بخالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيا الله أن يرفع الضحايا إلى درجة الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وشدد كاكار على اعتزامه مواصلة حملة مكافحة شلل الأطفال لحين القضاء على الفيروس بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد، محذرا الشعب من الاستماع للدعاية المضادة للقاح شلل الأطفال، خاصة وأن علماء الإسلام والأزهر الشريف أيدوا بالفعل برنامج مكافحة شلل الأطفال.