البيت الأبيض: وزير الدفاع أوستن يؤدي مهامه من المستشفى وسيبقى في منصبه

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، جون كيربي، اليوم الاثنين، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يؤدي مهامه كاملة أثناء تواجده في المستشفى، ولا يوجد أية خطة لإقالته.

وحسب سبوتنيك، قال كيربي، في تصريح صحفي حول الحالة الصحية لأوستن، عقب نقله إلى المستشفى: "إنه يواصل القيام بواجباته على أكمل وجه، ويفعل كل ما يفعله في الأوقات العادية، ولكن من المستشفى".

وأضاف كيربي: "الرئيس الأميركي جو بايدن، يتطلع إلى عودة أوستن إلى البنتاغون"، موضحا، بالقول: "لا توجد خطط أخرى سوى بقاء أوستن في منصبه".

وكان أوستن، قد أعلن أمس الأحد، في بيان مكتوب نشره البنتاغون (وزارة الدفاع)، أنه يتطلع إلى العودة لممارسة مهامه في البنتاغون قريبا، جاء ذلك مع إفادته بأنه تماثل للشفاء عقب نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، أن وزير الدفاع لويد أوستن، لا يزال في المستشفى ولا يوجد موعد محدد لخروجه بعد.