لبحث التعاون العسكري.. لقاء ثنائي بين قوات إثيوبيا و"صوميالاند"

ياسر رشاد - القاهرة - ناقش المشير برهانو جولانا، القائد العام للقوات المسلحة الإثيوبية، اليوم الاثنين، مع اللواء نوح إسماعيل تاني، قائد القوات السملحة لأرض الصومال، لبحث التعاون العسكري بينهما.

وكان في استقبال وفد برئاسة اللواء نوح إسماعيل ثاني كبار ضباط الجيش الاثيوبي لدى وصوله إلى وزارة الدفاع .

في أول يناير 2024، وقعت دولة إثيوبيا، مذكرة تفاهم مع أرض الصومال للوصول إلى ميناء علي البحر الأحمر، التي تعد حلم القرن بالنسبة لها.

وقع الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا وموسي بيحي رئيس إقليم أرض الصومال، المذكرة التي تحول إثيوبيا من دولة حبيسة إلي مطل علي البحر الأحمر.

في شهر أكتوبر الماضي، صرح الدكتور آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، بأن البحر الأحمر بالنسبة لإثيوبيا مسألة “حياة أو موت”، مؤكدًا أنه حان الوقت لمناقشة الموضوع علنا دون خوف.

ومنذ ذلك الوقت، شن الاعلام الاثيوبي حملات كثيفة، بضرورة توفير منفذ بحري مطل علي البحر الأحمر، واليوم نجد حلم الحبشة بدأ يتحقق من خلال ميناء ثابت في الأراضي الصومالية يعطي لأديس أبابا الحق بمرور سفن.

إثيوبيا دولة حبيسة

جدير بالذكر أن إثيوبيا دولة حبيسة وليس لديها أي شواطئ ساحلة، وهو ما يثير الضحك حول أحلامها الوردية بإنشاء قواعد عسكرية بالبحر الأحمر.

القوات المسلحة بين أرض الصومال واثيوبيا

القوات المسلحة بين أرض الصومال واثيوبيا

القوات المسلحة بين أرض الصومال واثيوبيا

القوات المسلحة بين أرض الصومال واثيوبيا