مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في السويد تضامنا مع غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، الأحد 7 يناير 2024، مظاهرة أمام السفارة الأمريكية، احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة .



وأفاد مراسل الأناضول، أن العشرات من الداعمين لفلسطين تجمعوا أمام مبنى السفارة الأمريكية رغم البرد القارس.



وطالب المتظاهرون، باعتبار الهجمات الإسرائيلية على غزة "جرائم حرب".



ودعوا إلى وقف فوري للهجمات على غزة.



ورفع المتظاهرون، لافتات كتب عليها "فلسطين حرة، غزة حرة"، "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"قاطعوا إسرائيل".



وشددوا على أن الولايات المتحدة تشارك إسرائيل في "جرائم الحرب" التي ترتكبها.

المصدر : وكالات