شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مشروعات النواب": الدولة المصرية نجحت فى نمو الاستثمارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إنه برغم الظروف الاقتصادية التي تعانى منها كافة دول العالم وتلقى بظلالها على مصرخلال الفترة الأخيرة، لكن مصر نجحت في أن تحتل المركز الأول عربيًا في نسبة نمو الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من 2023، مؤكدا أيضا أن هناك نمو في حجم التدفقات الاستثمارية خلال 2023 بنسبة 72% بفضل التسهيلات التى قدمتها الدولة للمستثمرين.

وثمن رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال عام 2022 إلى 8.9 مليار دولار، وارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر ليصل إلى حوالى 3.3 مليار دولار، وحققت الدولة المركز الأول على مستوى دول شمال أفريقيا فى مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي.

وأرجع "مرعي"الفضل في ذلك إلى القرارات والتوصيات الهامة التي اتخذتها مصر في هذا الملف، التى من شأنها التيسير على المستثمرين ودعم القطاع الخاص، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية، ولعل أهمها كان إصدار قانون الاستثمار في عام 2018، بجانب إصدار الرخصة الذهبية وتطوير العمل بمراكز خدمات المستثمرين وميكنة خدماتها والتوسع فى إنشاء مراكز خدمة المستثمرين بالمحافظات ليصل عددها إلى 15 مركزًا.