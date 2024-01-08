اعتصام لاتحاد النقل الخارجي أمام مدخل مرفأ طرابلس احتجاجا على الرسوم ومنع الدراجات النارية غير المسجلة

نفذ اتحاد النقل الخارجي في لبنان وأصحاب الشاحنات اعتصاما أمام مدخل مرفأ طرابلس، بحضور رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد، احتجاجا على منع الدراجات النارية غير المسجلة قانونيا وعلى الرسوم المفروضة على اصحاب السيارات والدراجات.

وطالب نائب رئيس الاتحاد محمد كمال الخير المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري بحل الموضوع ريثما تفتح مصلحة تسجيل السيارات ابوابها، اضافة الى النظر بموضوع الرسوم، وقال: "نحن اليوم كاتحاد نقل في لبنان وأصحاب شاحنات، قررنا أن نقف هنا لنشكر بداية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية على تمديد عقود النقل الخارجي للدخول الى المرفأ، فالوضع الاقتصادي اللبناني منهار، ونحن كاتحاد وكسائقي النقل البري نعتبر ان مرفأ طرابلس هو الشريان الوحيد المفتوح امامنا على مستوى الشمال".

أضاف: "طالبنا قبل انتهاء العام الماضي الوزير حمية وميقاتي بتمديد فترة النقل الخارجي للدخول الى مرفأ طرابلس والمرافئ الاخرى في لبنان لان الترانزيت متوقف، وبالمناسبة نشكر اللواء البيسري الذي عجل في توقيع القرار وإرساله ليكون قيد التنفيذ، ونطلب منه أن ينظر في وضع سيارات العمال والدراجات النارية التي لم تتمكن من دفع الميكانيك وتسجيل آلياتهم، بسبب إقفال النافعة واستحالة دفع الرسوم. لذلك نأمل منه اعطاءنا مهلة استثنائية الى حين فتح ابواب مصلحة تسجيل السيارات لدفع الرسوم المطلوبة، شاكرين له إعطاءه تصاريح استثنائية مدتها ستة أشهر للعمال، ولكن ما نطالب به اليوم هو استثناء السيارات والدراجات التابعة للعمال من دفع رسوم الدخول".

بدوره، قال السيد: "نقف في هذا الاعتصام الى جانب اتحاد النقل البري والاخ محمد الخير الذي تابع منذ البداية موضوع التجديد للنقل الخارجي، ونشكر الرئيس ميقاتي والوزير علي حمية واللواء البيسري، ونطالب بالاعفاء العمال من دفع الرسوم وتكاليف التصاريح واعطائهم استثناءات لحين افتح ابواب النافعة لتسوية اوراق دراجاتهم وسياراتهم". وختم: "نأمل ايضا التسريع في بت موضوع التصاريح لدخول العمال الى حرم المرفأ وعدم الانتظار طويلا امام المدخل".