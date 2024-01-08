أرسلان قدّم التعازي لقائد الجيش بوفاة والدته

قدّم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان التعازي لقائد الجيش العماد جوزيف عون بوفاة والدته في كنيسة سان تيريز - الفياضية، يرافقه وفد من قيادة الحزب ضمّ أعضاء المجلس السياسي: نائب رئيس الحزب وليد بركات، الوزير السابق صالح الغريب، الأمين العام البروفسور وسام شرّوف، لواء جابر، مسؤول العلاقات الخارجية محمد المهتار، مدير مكتب رئيس الحزب أكرم المشرفية، مدير الداخلية رامي دليقان، مدير الإعلام جاد حيدر، مدير الصحة والشؤون الاجتماعية حسان الكوكاش، بالإضافة إلى العميدين المتقاعدين جهاد الغريب وتوفيق أبو ابراهيم.

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