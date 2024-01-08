متظاهرون يغلقون الطريق المؤدي للكنيست ويطالبون بإجراء انتخابات مبكرة بسبب فشل الحكومة الاسرائيلية

أغلق متظاهرون من حركة "تغيير الاتجاه" وائتلاف "الانتخابات الآن" مدخل الكنيست الاسرائيلي مطالبين بتحديد موعد في أسرع وقت لإجراء انتخابات مبكرة للكنيست، واتهموا الحكومة الإسرائيلية بالفشل.
وقامت الشرطة الإسرائيلية بفض الاحتجاجات لعشرات المتظاهرين بسبب إغلاق الطريق المؤدي إلى الكنيست، وقام عناصر من الشرطة وحرس الحدود باستعمال القوة مع المتظاهرين بذريعة فتح الشارع ومنع الازدحامات المروية على الطرقات المؤدية للكنيست والمكاتب الحكومية.
تأتي هذه المظاهرة ضمن الاحتجاجات التي تشهدها البلدات الإسرائيلية تنديدا بسياسات الحكومة برئاسة بنيامين نتانياهو، واتهام الحكومة بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، وكذلك الفشل في تحرير الاسرى الإسرائيليين والمماطلة في إبرام صفقة تبادل جديدة.
وقال المتظاهرون إن "كل أمل كان لدينا في أن ترقى الحكومة إلى حجم حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد، تحطم أمام سلوك الحكومة الفاشل، الذي انعكس في الخلل الوظيفي للحكومة، والتخلي عن المختطفين، والضرر القاتل الذي لحق بصورة البلاد".
وأضاف المتظاهرون، بحسب ما نقل عنهم الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "في العالم استمرار التحريض ضد إسرائيل، في البلاد استمر الانقسام وتحويل الميزانيات لمصالح شخصية على حساب الجمهور، لقد جئنا إلى الكنيست للمطالبة بإجراء انتخابات الآن، والاستبدال الفوري للحكومة، مع إخراج المتطرفين".
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