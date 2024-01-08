اعلنت الهيئة الطبية في الجيش الإسرائيلي بان 9000 جندي تلقوا علاجا نفسيا منذ بداية الحرب. ولفتت الهيئة الطبية في الجيش الإسرائيلي الى ان ربع الجنود الذين تلقوا العلاج النفسي لم يعودوا إلى القتال في غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الطبية في الجيش الإسرائيلي: ربع الجنود الذين تلقوا العلاج النفسي لم يعودوا إلى القتال في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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