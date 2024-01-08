اعلنت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن استقالتها من منصبها. وفي السياق، اعلن الإليزيه بان بورن ستتولى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر إستقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن والإليزيه يكلفها بتصريف الاعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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