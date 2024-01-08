شكرا لقرائتكم خبر مصر: التعاون مع الاحتلال حول محور صلاح الدين.. كذبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كذب مصدر مسؤول مصري وجود أي تعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي حول المحور الحدودي «صلاح الدين»، وأكد أن كل التقارير التي ذكرت حول ذلك عارية من الصحة.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن المصدر المسؤول نفيه «ما زعمته تقارير إعلامية عن وجود تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين- فيلادلفيا»، مؤكدا أن «مثل هذه الأنباء عارية عن الصحة».

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عقد مؤتمرا صحفيا الخميس الماضي أعلن خلاله لأول مرة عن خطة لقطاع غزة بعد نهاية الحرب في غزة، ووردت في هذه الخطة بحسب تقارير إعلامية نقطتان عن دور مصر فيها، إذ أشارت التقارير إلى أن إسرائيل ستنفذ عملية مشتركة مع مصر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف عزل الحدود بين سيناء المصرية وقطاع غزة بشكل فعال.

وأشارت تلك التقارير إلى أن القاهرة وتل أبيب اتفقتا على سيطرة مشتركة على الممر الحدودي منزوع السلاح وفق اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.

ولا تزال خطة إسرائيل بشأن اليوم التالي للحرب يكتنفها الغموض، فيما تلح الولايات المتحدة على تل أبيب لبدء تفكير جدي في الملف الذي يمثل عقبة رئيسة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار مع اقتراب الحرب من 100 يوم.

وفي نهاية العام الماضي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تعتزم السيطرة على الممر الحدودي. وحينها رفضت القاهرة هذه التصريحات.

ويقع محور صلاح الدين ضمن المنطقة «د» العازلة بموجب اتفاقية السلام التي وقعتها مصر وإسرائيل عام 1979، ويمتد من البحر المتوسط شمالا إلى معبر كرم أبو سالم جنوبا، بطول نحو 14 كيلومترا.

وتفرض اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل قيودا عددية ونوعية على نشر القوات على جانبي الحدود، بما في ذلك الجانب المصري للمحور.

محور صلاح الدين.. لماذا؟