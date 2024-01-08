شكرا لقرائتكم خبر العليمي للمبعوث الأممي: اضغطوا على الحوثيين لتنفيذ خارطة الطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنف المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ جولة مباحثات جديدة، بشأن استكمال وضع آلية لتنفيذ مواعيد زمنية محددة لخريطة الطريق التي سبق أن أعلنها للحل الشامل في اليمن ووقف الحرب.

وفي السياق، طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، المبعوث الأممي بممارسة الضغوط على الحوثيين، لدفعهم نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، واستعادة مؤسسات الدولة.

جاء ذلك، خلال لقاء الرئيس العليمي، ومعه عضو المجلس الرئاسي عثمان مجلي، بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، وفقا لما ذكرته وكالة سبأ الحكومية، إذ أشارت إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اطلع من المبعوث الأممي، إلى إحاطة بشأن مستجدات مساعيه المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء، لاستئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيد دعم المجلس والحكومة لجهود الأمم المتحدة، والحرص على تقديم كل التسهيلات لمبعوثها الخاص، للوفاء بمهامه ومسؤولياته المشمولة بقرارات الشرعية الدولية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

من جهة أخرى، قالت هيئة عمليات التجارة التابعة للبحرية البريطانية، أمس، إن قاربين صغيرين اقتربا من سفينة تجارية على بعد نحو 50 ميلا بحريا جنوب ميناء المخا باليمن، لكن لم يتم رصد أي أسلحة على متنهما.

وأضافت الهيئة على موقعها الالكتروني أن طاقم السفينة بخير ولم يصب أحد بأذى، وتجري السلطات تحقيقا في الحادث. ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر وإبلاغها عن أي نشاط مريب.

وتعرضت سفن عدة في البحر الأحمر لهجمات من جماعة الحوثي، وهي هجمات تقول الجماعة إنها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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