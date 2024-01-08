23 مليون أفغاني يحتاجون مساعدات عاجلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت تقارير من وكالات الأمم المتحدة أن أكثر من 23.7 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، فيما يواجه 15.8 مليونا انعدام الأمن الغذائي. وذكر برنامَج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، أنه قدم أكثر من 350 ألف طن متري من المساعدات الغذائية لشعب أفغانستان في 2023.

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