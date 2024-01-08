انت الان تتابع خبر أول وفاة لطفلة بحادث حريق مستشفى الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن طفلة توفيت متأثرة باختناق إثر حريق مستشفى النسائية والأطفال في الديوانية بعد نقلها إلى مستشفى الديوانية التعليمي (العام).

في السياق، وصل وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، الى محافظة الديوانية للوقوف على أسباب وتداعيات حادث الحريق في مستشفى النسائية والأطفال، وفق بيان رسمي للوزارة.



وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر أمني لـ الخليج 365، بأن سبب الحريق يعود الى "تماس كهربائي امتد الى النفايات وتسبب باختناق 21 طفلاً من الخدج في مستشفى النسائية والأطفال بمحافظة الديوانية".

وأشار المصدر، الى انه "تم تفريغ جميع صالات المرضى في النسائية والأطفال، ونقلهم الى مستشفى الحسين العام للولادة".