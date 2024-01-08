الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر 40 جنديا خلال 24 ساعة في اتجاه زابوروجيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الخسائر التي تكبدها الجيش الأوكراني في زحفه نحو زابوروجيا وصلت إلى 40 جنديا خلال آخر 24 ساعة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت الوزارة، في بيانها الذي نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "في اتجاه زابوروجيا، ضربت وحدات المجموعة العسكرية الروسية المدعومة بهجمات الطيران والمدفعية اللواء 118 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الثالث من الحرس الوطني الأوكراني بالقرب من مستوطنتي رابوتينو ونوفوبروكوبوفكا في منطقة زابوروجيا... ووصلت خسائر الجيش الأوكراني إلى 40 جنديًا ودبابة وعربتي مشاة قتالية وثلاث سيارات وطائرة من طراز D-20".

وأضافت - بحسب البيان - أن الجيش الأوكراني فقد أيضًا ما يصل إلى 230 جنديًا بين قتيل وجريح في اتجاه منطقة كراسني ليمان، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثماني سيارات، فضلا عن نظامين مدفعيين ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا، خلال آخر 24 ساعة.