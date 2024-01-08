زيارة مرتقبة للرئيس الصومالي لمصر

ياسر رشاد - القاهرة - لبحث الأزمة مع إثيوبيا

الإثنين 08/يناير/2024 - 08:06 م 1/8/2024 8:06:14 PM

أكدت وكالة الانباء الصومالية، عن زيارة مرتقبة للرئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، إلي القاهرة لبحث سبل التعاون.

وأفادت الوكالة، أن استقبل الرئيس محمود، وفدًا رفيع المستوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الدولة في مقديشو. ونقل الخليج 365 دعوة رسمية للرئيس الصومال لزيارة مصر.

وأكد الخليج 365 خلال اللقاء موقف الرئيس السيسي الثابت، دعم سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، مع التأكيد

أيضًا على الأهمية القصوى لاحترام هذه المبادئ الأساسية والإعلان بحزم عن معارضتهم لأي أعمال من شأنها التعدي عليها.

وأثني الخليج 365 بالتزام الرئيس السيسي، الثابت بتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر والصومال في كافة المجالات ذات المنفعة المشتركة.

وردا على ذلك، أعرب الرئيس حسن شيخ محمود عن خالص تقديره، للوفد على زيارتهم في الوقت المناسب ونقل دعوة

الرئيس عبد الفتاح السيسي، معترفا بأهمية تعزيز أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين.



