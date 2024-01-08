رئيسة الحكومة الفرنسية تتقدم باستقالتها وماكرون يوافق

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وسائل إعلام، أن رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، تقدمت باستقالتها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وافق على الاستقالة.

وأعرب الرئيس الفرنسي عبر حسابه على منصة أكس، عن شكره لـبورن، قائلا: "العمل في خدمة أمتنا كان مثاليًا كل يوم".

وتقدمت رئيسة وزراء فرنسا بالاستقالة من منصبها، اليوم الاثنين، فيما أفاد الإليزيه بأن بورن ستتولى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

والتقت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن بعد ظهر الاثنين في قصر الإليزيه بالرئيس إيمانويل ماكرون في حين أن تعديلا وزاريا يبدو وشيكا، ويعتبر وزير التعليم غابرييل أتال البالغ 34 عاما الأوفر حظا لخلافتها وفق مصادر قريبة من السلطة التنفيذية الفرنسية.