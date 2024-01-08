اكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اإنه وجد الزعماء في الشرق الأوسط عازمين على منع اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة.
وأوضح بلينكن للصحفيين في السعودية، أن جميع من تحدث إليهم يدركون حجم التحديات "ولا أحد يعتقد أن شيئا سيحدث بين عشية وضحاها".
واعتبر الوزير الاميركي إن هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر يجب أن تتوقف، مضيفا أن الدول أوضحت أنه يجب أن تكون هناك عواقب إذا استمرت الهجمات. ولفت الى أن واشنطن تفضل أن يستوعب الحوثيون هذه الرسالة ويوقفوا الهجمات.
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن من السعودية: يجب أن تتوقف هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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