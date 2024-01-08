بلينكن من السعودية: يجب أن تتوقف هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر

اكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اإنه وجد الزعماء في الشرق الأوسط عازمين على منع اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة.

وأوضح بلينكن للصحفيين في السعودية، أن جميع من تحدث إليهم يدركون حجم التحديات "ولا أحد يعتقد أن شيئا سيحدث بين عشية وضحاها".

واعتبر الوزير الاميركي إن هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر يجب أن تتوقف، مضيفا أن الدول أوضحت أنه يجب أن تكون هناك عواقب إذا استمرت الهجمات. ولفت الى أن واشنطن تفضل أن يستوعب الحوثيون هذه الرسالة ويوقفوا الهجمات.