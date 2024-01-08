الجيش الاسرائيلي: القضاء على مسؤول بحماس متهم باطلاق الصواريخ من سوريا على اسرائيل في بلدة بيت جن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على مسؤول في حركة حماس في سوريا، مسؤول عن إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن حسن عكاشة قُتل في بلدة بيت جن بجنوب سوريا. ولم يوضح كيف قُتل.