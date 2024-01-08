أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على مسؤول في حركة حماس في سوريا، مسؤول عن إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن حسن عكاشة قُتل في بلدة بيت جن بجنوب سوريا. ولم يوضح كيف قُتل.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي: القضاء على مسؤول بحماس متهم باطلاق الصواريخ من سوريا على اسرائيل في بلدة بيت جن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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