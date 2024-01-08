وسائل إعلام اسرائيلية: مقتل 11 ضابطا وجنديا وإصابة آخرين خلال معارك قطاع غزة في ال24 ساعة الماضية

افادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 11 ضابطا وجنديا وإصابة آخرين خلال معارك قطاع غزة في ال24 ساعة الماضية.
ولفتت الى ان أحد الهجومين أدى لانفجار ذخيرة بشاحنة ما أسفر عن مقتل وإصابة جنود والآخر قصف مبنى فيه جنود.
واعتبرت بان اليوم هو الأقسى على الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب.
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