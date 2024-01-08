شكرا لقرائتكم خبر عن 120 لقاء وفعالية للجنة الدبلوماسية بتنسيقية الأحزاب خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حصاد اللجنة الدبلوماسية بالتنسيقية خلال عام 2023، جاء فيه أن اللجنة نفذت 120 لقاء وفعالية خلال عام 2023، موضحة أن اللجنة تستهدف المساهمة في تدعيم العمل والانتشار والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.

وأشارت التنسيقية الى أن اللجنة عقدت 88 لقاء من بينهم 68 لقاء مع ممثلي السفارات في مصر والدبلوماسيين والوفود و10 لقاءات مع الجهات ذات الصلة ومن أهمها لقاء وفد اتحاد جامعة تشينغهو و8 لقاءات مع ممثلي المنظمات الدولية وأهمها لقاء مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمراة في مصر ولقاءين مع ممثلي المصريين في الخارج.

ونوهت عن أنه شارك في حضور الفعاليات 105 أعضاء من أعضاء التنسيقية من خارج اللجنة الدبلوماسية والمنتدى الدولى بهدف تطوير خبرات الأعضاء، مؤكدة أن اللجنة حضرت 32 فعالية أهمها حضور فاعلية مع رئيس وأعضاء برلمان شباب بيلاروسيا وحضور فعالية "شباب مصر والقيادات الناشئة" بدعوة من السفير الأمريكي بالقاهرة.