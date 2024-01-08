قصف مدفعي معادٍ استهدف اطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة ومارون الراس

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف مدفعي معادٍ استهدف اطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة، بعد رمايات مضيئة في اجواء علما الشعب بالتزامن مع تجدد إطلاق قنابل مضيئة في أجواء حولا ومركبا.

كما افاد بان القصف استهدف الطريق المؤدي إلى حديقة ايران في بلدة مارون الراس بخمس قذائف مدفعية.