وفاة والدة الزميل في الوكالة الوطنية علي داوود

توفيت والدة الصحافي علي داوود الحاجة خديجة حسن ابراهيم أرملة المرحوم الحاج حسين جميل داود. يصلى على جثمانها يوم الثلثاء 9/1/2024 الساعة الثانية من بعد الظهر في جبانة بلدتها يحمر الشقيف.

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