محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورا ونفقا في مدينة نيويورك

أغلق محتجون مؤيدون للفلسطينيين عدة جسور ونفقا في مدينة نيويورك اليوم للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرات المتظاهرين جلسوا في وسط الطرق ورددوا هتافات بينما كانوا يعرقلون حركة السير على جسور بروكلين ومانهاتن ووليامزبورغ فوق نهر إيست ريفر، وكذلك عند نفق هولاند الذي يربط مدينة نيويورك بنيوجيرزي مرورا بنهر هدسون.
وقالت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرزي، التي تدير نفق هولاند، على موقعها الإلكتروني إن الممرات المؤدية إلى نيوجيرزي مغلقة "بسبب نشاط للشرطة".
ورفع محتجون عند نفق هولاند لافتات كتبوا عليها "ارفعوا الحصار عن غزة" و"أوقفوا إطلاق النار فورا" و"انهوا الاحتلال".
وأعلنت منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام وحركة الشباب الفلسطيني والاشتراكيون الديمقراطيون الأمريكيون في نيويورك، وغيرها من المنظمات، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس أنها مشاركة في تنظيم هذا الاحتجاج.
وأظهر مقطع مصور لإحدى المحتجات، بينما تقتادها الشرطة مكبلة، وهي تقول "يجب إنهاء الحصار على غزة".
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