مسؤول مصريّ: لا تعاون مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا والأنباء بشأن ذلك "عارية عن الصحة"

أفاد إعلام مصري بـ"عدم وجود تعاون" مع تل أبيب بشأن محور فيلادلفيا/ صلاح الدين، بين قطاع غزة والحدود المصرية، وذلك بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة، والمقربة من السلطات المصرية، عن مصدر محلي وصفته بـ"المسؤول" علق على أنباء في هذا الصدد.

ونفى المصدر "ما زعمته تقارير إعلامية عن وجود تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين/ فيلادلفيا"، مؤكدا أن "مثل هذه الأنباء عارية عن الصحة".

ويقع محور فيلادلفيا والذي يسمى أيضا "محور صلاح الدين"، على امتداد الحدود بين غزة ومصر، وهو ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل عام 1979، ولا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، بينما يمتد بطول 14.5 كيلومترا من البحر المتوسط حتى معبر "كرم أبو سالم".

ووفق موقع "القاهرة 24" الإخباري المقرب أيضا من السلطات المصرية، يأتي النفي بعد "تقارير إعلامية نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال".

وتشير تلك التقارير وفق المصدر الإخباري المصري، إلى أن "إسرائيل طلبت من مصر تركيب أجهزة استشعار على طول محور فيلادلفيا لتنبيهها في حالة قيام حماس بمحاولة إعادة بناء الأنفاق وشبكة التهريب، فضلا عن السماح بإرسال طائرات استطلاع بدون طيار خاصة بها".