ارتفاع أعداد طالبي اللجوء إلى ألمانيا 51 في المئة والعدد الأكبر من سوريا

أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أن عدد طالبي اللجوء ارتفع العام الماضي إلى 351915 شخصا، بزيادة قدرها 51.1 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وذكر أن العدد الأكبر من طالبي اللجوء من سوريا، بنحو 104561 طلبا (أي بنحو الثلث)، يليهم المواطنون الأتراك بنحو 62624 طلب لجوء و53582 أفغانيا.

وكانت ألمانيا استقبلت أيضا أكثر من مليون أوكراني منذ بداية الحرب الروسية في بلادهم.

وفي الخريف، فرضت ألمانيا ضوابط حدودية موقتة على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا، لتخطو خطوة أبعد من خطوة الشهر الماضي لتعزيز عمليات التفتيش على حدودها الشرقية.