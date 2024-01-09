شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى الناصرى": استهداف الاحتلال للصحفيين تضييق متعمد لعدم فضح جرائمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربى الناصري، إن استمرار الكيان الصهيوني في استهداف الصحفيين وقتلهم هي محاولة مستمرة لقتل الحقيقة والتضييق المتعمد لمنع الإعلام من المشاركة في فضح انتهاكاتهم.

واستنكر "أبو العلا" صمت العالم إزاء استشهاد ما يقرب من 25 ألف شهيد بينهم أكثر من 10 آلاف طفل و7 آلاف سيدة، داعيا شرفاء العالم وخاصة الدول العربية والإسلامية للتدخل لوقف الحرب فورا ومحاسبة مجرم الحرب الصهاينة حول ما يرتكبوه من قتل وإبادة وتشريد لشعب فلسطين، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية ألا تغض الطرف عن مئات الجرائم التي ترتكب في غزة.

وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن استهداف قتل الصحفيين لوقف دورهم في نقل الحقيقة وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا بمحاكمة مرتكبى جرائم الإبادة للشعب الفلسطيني والصحفيين أمام المحاكم الجنائية الدولية.