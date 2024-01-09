تطوير قسم جراحة الأوعية الدموية بطب عين شمس.. وانعقاد أول مجلس قسم لأعضاءه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلنت جامعة عين شمس افتتاح قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال تطويره، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

وأوضحت أن التطوير ضم غرفة العمليات بالكامل وتطوير معداتها، وغرفة القسطرة، حيث تم تحديث جهاز القسطرة، وتطوير القسم الداخلي والذي يشمل عدد 17 سرير، وعدداً من أسرة الرعاية المركزة، مما يمكن مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية من تقديم خدمة طبية متكاملة للمرضي عن طريق القسطرة التداخلية والعمليات الجراحية.

وفي سياق متصل، انعقد أول مجلس قسم لأعضاء هيئة تدريس جراحة الأوعية الدموية، وذلك برئاسة الدكتور أيمن عبد الفتاح رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية.