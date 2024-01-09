بالفيديو| للمرة الثانية خلال 3 ساعات.. اقتحام واسع لمخيم طولكرم بالضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن تلفزيون فلسطين أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم طولكرم بالضفة الغربية من جهة الغرب والجنوب للمرة الثانية خلال ثلاث ساعات.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنشر قناصة على اسطح المنازل في محيط مخيم طولكرم لاطباق الحصار عليه.

وقالت كتائب شهداء الأقصى: تمكن جنودنا من تنفيذ عملية إطلاق نار على سيارتين للمستوطنين قرب مدخل مستوطنة "عناب" شرق طولكرم.

وأكدت الكتائب وقوع إصابات، وتأتي هذه العملية كرد أولي على اغتيال شيخ المقاومة الشهيد صالح العاروري ورفاقه، وشهداء مدينة طولكرم الذين التحقوا بكوكبة الشهداء مساء اليوم.

يشار إلى أن الاحتلال اغتال 3 مقـاوميـن فلسطينيين بعد اشتباكات شرقي طولكرم.