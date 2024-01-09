مثل الجريمة.. قرار عاجل من النيابة بشأن قاتل نجل خالته ذبحًا في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قرر أسامة سويلم، وكيل النائب العام بنيابة ثان المنصورة، حبس المتهم بقتل نجل خالته بطريقة الذبح، في تقاطع شارع المختلط وشارع المديرية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

جاء هذا القرار بعد إجراء محاكاة تصويرية للحادثة.

تمت المعاينة التصويرية أمام أسامة سويلم، بإشراف المستشار محمد الشاذلي، مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام بنيابة جنوب المنصورة. قدم المتهم، محمد حسن عبدالمنعم محمود، اعترافات تفصيلية حول ارتكابه للجريمة، حيث هاجم الضحية، حاتم فتحي حسين متولي، باستخدام سلاح أبيض بعد مشادة كلامية بينهما.

وفي تفاصيل الحادث، قام المتهم بمطاردة الضحية وهاجمه، متسببًا في إصابته في منطقة الرقبة، مما أدى إلى وفاته فورًا. تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً حول الواقعة وقامت الشرطة بالتحرك فورًا.

أثناء التحقيق، كشفت المعاينة أن الجريمة ناتجة عن خلاف بين الجاني والضحية حول ركنة وغسيل سيارة في منطقة الهابي لاند. تم نقل الجريح إلى مستشفى الطوارئ الجامعة، وتأكدت وفاته لاحقًا.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.