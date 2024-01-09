جزار يطعن شقيقه في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

سدد جزار 4 طعنات إلى جسد شقيقه القاصر بقرية برهمتوش التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية وذلك بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، استل فيها الأول أداة حديدية (ماشة)، وسدد له عدد من الطعنات، بينما جرى نقله إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى ميت غمر العام، بوصول "كريم.س.م.ا" 16 عامًا - جزار، ومقيم قرية برهمتوش دائرة المركز، مصابًا بأربعة جروح شبه نافذة بالظهر وآخر بالصدر من الجهة اليسرى (ادعاء تعدي).

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم شقيقه"محمود"، 21 عاما، جزار، ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بقطعة حديدية ماشة" وإحداث إصابته لوجود خلافات عائلية.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكابه واقعة التعدي على شقيقة وبإرشاده جرى ضبط الأداة المستخدمة .

حرر بذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.